Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Lautaro Martinez, l’attaquant parfait pour le FC Barcelone ?

Publié le 3 mai 2020 à 18h30 par La rédaction

Actuellement à l’Inter Milan, le jeune buteur argentin Lautaro Martinez est pisté depuis de longs mois par le FC Barcelone, qui voit en lui le digne successeur de Luis Suarez. Et si c’était lui, l’attaquant parfait pour le FC Barcelone ?

Difficile de ne pas imaginer Lautaro Martinez avec un maillot du Barça sur les épaules l’été prochain. Alors que le FC Barcelone recherche toujours un nouvel attaquant pour prendre la succession de Luis Suarez, qui sera en fin de contrat en juin 2021, les Blaugrana semblent l’avoir déjà trouvé, en la personne du buteur international argentin de l’Inter Milan. Déjà validé par Messi, qui a eu l’occasion de le côtoyer en sélection, il présente le profil parfait pour évoluer sous les couleurs barcelonaises et aux côtés de son coéquipier en sélection.

Polyvalence et intelligence de jeu

Si le buteur argentin a été validé par Messi et courtisé par le Barça, ce n’est évidemment pas pour rien. L’été dernier, l’Inter Milan se retrouvait orphelin de Mauro Icardi, parti au PSG, en prêt, pour la saison. Mais l’Inter Milan avait déjà sa solution de remplacement en interne, en la personne de Lautaro Martinez. À 22 ans, l’international argentin se retrouve propulsé au rôle de titulaire, aux côtés de la nouvelle recrue Romelu Lukaku. En 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Lautaro a marqué 16 buts et délivré 4 passes décisives depuis le début de saison. Mais ce qui dénote surtout, c’est son intelligence de jeu. L’attaquant est un joueur provocateur balle au pied, capable de marquer dans toutes les positions sur le terrain. Mais c’est aussi son intelligence de jeu, notamment dans ses déplacements, qui fait de lui un choix parfait pour le FC Barcelone. Comme l’expliquait le coach qui a détecté Lautaro Martinez, Fabio Radaelli, il pourrait être un attaquant idéal aux côtés de Lionel Messi : « Ses caractéristiques se marient parfaitement avec le jeu de Lionel Messi. Il faut toujours être attentif à ce qu’il fait, car il peut vous donner un caviar à n’importe quel moment. L’intelligence de jeu de Lautaro Martinez pourrait faire de lui le numéro 9 idéal pour Messi ». Et on comprend pourquoi : Lautaro n’est, en moyenne signalé qu’une seule fois hors-jeu par match depuis le début de saison. Il prend beaucoup les espaces derrière la défense, ce qui permettrait à Lionel Messi de distribuer caviar sur caviar…

Il a refusé le Real Madrid à 18 ans

Lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo vendredi dernier, le président du Racing Club (club formateur de Lautaro Martinez) en Argentine, Victor Blanco, déclarait que l’attaquant argentin avait refusé une offre qui venait du Real Madrid lorsqu’il avait 18 ans. « Quand il jouait en équipe de jeune et qu’il n’avait que 18 ans, Lautaro a dit non à Madrid. Il voulait réussir au Racing avant de partir, ce qu’il a fait. Ses objectifs étaient clairs, et il savait très bien ce qu’il voulait ». Un joueur qui a toujours été sûr de lui, sûr de ses objectifs. Et un joueur qui refuse le Real Madrid, forcément, ça plaît aux supporters du FC Barcelone…

111 millions d’euros minimum

Cependant, il y a comme un hic. Depuis des mois, l’Inter Milan campe sur ses positions, et refuse de lâcher son attaquant pour une somme inférieure aux 100 millions d’euros de sa clause libératoire. Problème : le Barça ne peut pas se permettre de poser autant d’argent sur un seul joueur, aussi important soit-il. Pour faire cette recrue, le FC Barcelone devra obligatoirement passer par une vente. Ou proposer un joueur dans la transaction, comme ce fut évoqué par les quotidiens espagnols, en la personne de Junior Firpo, arrivé en provenance du Betis l’été dernier, et dont l’adaptation est compliquée en Catalogne. Reste à savoir jusqu’où le Barça est prêt à aller pour recruter l’international argentin…