Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet destiné à partir ?

Publié le 3 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que l’OM doit éponger une dette d’environ 100 millions d’euros, plusieurs joueurs pourraient être sur le départ lors du prochain mercato, en cas d’offre suffisante. Et certains cadres, qui au départ ne l’étaient pas, pourraient être, eux aussi, annoncés partants de Marseille…

Dimitri Payet sera-t-il encore Olympien la saison prochaine ? Rien de moins sûr pour l’instant. Etincelant sous les ordres de Villas-Boas, qui en a fait son maître à jouer depuis le début de saison, Dimitri Payet a retrouvé l’influence sur le jeu qui était la sienne avant l’Euro et il y a de cela quelques saisons. Pourtant, l’entraîneur portugais de l’OM n’a pas toujours été tendre avec lui, affirmant parfois qu’il ne faisait pas assez d’efforts sur le terrain pour aider l’équipe. Mais désormais, l’amour entre l’OM et Payet pourrait connaître une nouvelle période difficile, et potentiellement une nouvelle rupture…

Payet veut des garanties

En effet, Dimitri Payet souhaite de tout cœur disputer la Ligue des Champions. Avec l’OM, évidemment, ce serait encore mieux ; et tout porte à croire que cela sera possible pour la saison prochaine. Pourtant, Payet veut encore plus que ça. Il veut la disputer correctement, et avoir quelque chose à jouer en championnat, et pourquoi pas tenter de sortir des groupes de Ligue des Champions la saison prochaine. Une ambition qui pourrait être difficilement réalisable si l’OM ne recrute pas lors du prochain mercato… Et cela pourrait bien être le cas, surtout quand on connaît les difficultés financières actuelles de l’OM. André Villas-Boas pourrait bien plier bagage, et cela pourrait motiver un départ de Payet également…

L’OM a besoin d’argent

Avec une dette d’environ 100 millions d’euros à éponger, l’OM va devoir vendre lors du prochain mercato, Frank McCourt ne souhaitant pas réinvestir dans le club olympien. Pour renflouer les caisses, il faudra obligatoirement laisser partir des joueurs importants de l’effectif, ces derniers rapportant le plus d’argent. Ainsi, Florian Thauvin était annoncé sur le départ, avant sa mise au clair auprès des supporters marseillais. Boubacar Kamara reste toujours courtisé par l’AC Milan, mais aussi en Angleterre. Duje Caleta-Car a deux mastodontes (les deux Manchester) sur son dos, Maxime Lopez est sur le départ et le FC Séville s’intéresse fortement à lui… Et en cas de départ de tous ces éléments importants de l’effectif, Dimitri Payet pourrait juger l’effectif d’une qualité insuffisante pour disputer correctement la coupe d’Europe et les premiers rôles en championnat, et pourrait décider de tenter une nouvelle aventure. A 33 ans, Dimitri Payet est évalué à 10 millions d’euros… Et pourrait lui aussi permettre d’éponger la dette de l’OM. Tout le monde serait content ?