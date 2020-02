Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson envoie un message fort à Payet et Villas-Boas !

Publié le 7 février 2020 à 16h00 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas et Dimitri Payet ont récemment laissé entendre qu’ils pourraient envisager un départ de l’OM en fin de saison, Morgan Sanson les a interpellés à ce sujet.

Quelques jours après André Villas-Boas qui semblait remonté contre la direction de l’OM, c’est Dimitri Payet la semaine passée qui avait jeté un froid sur son avenir au club : « Si c’est pour se qualifier en Ligue des Champions et mal la jouer, forcément que moi aussi, je me poserai la question de savoir s‘il faut continuer ici ou aller voir ailleurs ». L’OM pourrait donc perdre gros en fin de saison, mais Morgan Sanson tente de rallier les troupes au sein du club phocéen…

« On veut repartir avec le coach et avec tout le monde »