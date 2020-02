Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive à 50M€ pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 7 février 2020 à 14h15 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec la Juventus, l'Inter et la Fiorentina pour Sandro Tonali. Et visiblement, la Viola aurait lancé un assaut à 50M€ cet hiver pour le milieu de terrain de Brescia.

La Fiorentina aurait dégainé pour Sandro Tonali. Alors qu’il fait le plus grand bonheur de Brescia, le milieu de terrain italien a tapé dans l’oeil de Leonardo. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Sandro Tonali serait dans la short-list du directeur sportif du PSG. Toutefois, selon nos informations du 31 décembre, l’Inter et la Juventus sont également dans le coup. Et ces deux cadors de Serie A ont les faveurs du joueur.

La Fiorentina aurait offert 50M€ pour Sandro Tonali