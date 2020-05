Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang-Barça, un mariage impossible ?

Publié le 6 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Si le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est cité pour succéder à Luis Suarez, Xavi estime toutefois que le Gabonais n’est pas Barça-compatible.

Qui viendra assurer la succession de Luis Suarez ? Telle est la question à laquelle le FC Barcelone tente de répondre. A l’approche du mercato estival, le club catalan s’active, notamment pour tenter de boucler l’arrivée de sa priorité : Lautaro Martinez. Toutefois, les négociations avec l’Inter Milan sont compliquées, de quoi pousser le Barça a étudié d’autres pistes à l’instar de Timo Werner, Wissam Ben Yedder ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Mais l’attaquant d’Arsenal est-il vraiment la bonne solution pour les Blaugrana ?

« Au Barça, il faut des joueurs qui peuvent bouger dans de petits espaces »