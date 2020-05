Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez encore envoyé au Barça !

Publié le 5 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone cherche à attirer l’international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez, son ancien coach au Racing, Diego Cocca, est convaincu que l’Argentin peut réussir au Barça.

Lautaro Martinez est encore et toujours validé par ses anciens entraîneurs. Alors que le FC Barcelone rame depuis plusieurs mois pour faire signer l’international argentin en Catalogne, Lautaro a de nouveau reçu un appel du pied de la part de son ancien entraîneur au Racing, Diego Cocca, qui lui a permis de faire ses débuts en tant que professionnel.

« Il va devoir s’adapter »