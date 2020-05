Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première vente à 30M€ en excellente voie ?

Publié le 5 mai 2020 à 12h00 par La rédaction

Prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, Emerson est une révélation de Liga, au point d’être sur les tablettes du Bayer Leverkusen qui serait disposé à offrir jusqu'à 30M€.

Auteur d’une très bonne saison avec le Betis Séville, Emerson ne manquerait pas de courtisans prêts à s’attacher ses services. Après les intérêts de l’Inter Milan et Tottenham, c’est désormais le Bayer Leverkusen qui convoiterait Emerson. Selon le media allemand Kicker , le Bayer Leverkusen pourrait débourser entre 20 et 30M€ et inclure une option de rachat pour le Barça. Mais avant de boucler cette possible vente, le Barça souhaiterait voir comment évolue la situation en interne.

Le Barça attend d'être fixé pour Semedo