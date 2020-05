Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt aurait fixé le prix de vente de l'OM !

Publié le 5 mai 2020 à 9h30 par A.M.

Malgré les démentis successifs de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt envisagerait bel et bien de vendre l'Olympique de Marseille. En coulisse, un prix aurait même été fixé si jamais un investisseur était tenté de racheter le club phocéen.

C'est un sujet qui revient très régulièrement dans la discussion : la vente de l'OM. Il faut dire que le club phocéen présente des déficits sur les trois derniers exercices et cela risque de se poursuivre cette saison malgré la qualification pour la Ligue des Champions. Par conséquent, cette situation pourrait pousser Frank McCourt à décider de vendre le club. Romain Molina l'affirmait il y a quelques jours ajoutant même que Paul Aldridge a été attiré afin de rendre le club « plus sexy » à la vente. Une situation que Jacques-Henri Eyraud tente de démentir par tous les moyens, allant même jusqu'à parler de « fake news . » Malgré tout, en coulisse la situation serait bien différente de celle décrite par le président de l'OM.

McCourt pourrait réclame 250M€ pour vendre l'OM