Mercato - Barcelone : Et si cet ancien du Barça réglait le dossier Coutinho ?

5 mai 2020

Alors que certaines portes se fermeraient pour Philippe Coutinho en Premier League, la réponse aux problèmes du FC Barcelone pour la vente du Brésilien pourrait bien se trouver au Bayern Munich. Explications.

N’ayant pas convaincu cette saison lors de son prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas rester en Bavière. En effet, les dirigeants du club munichois ne compteraient pas lever l’option d’achat fixée à 120M€ lors du prêt convenu entre le Bayern et le FC Barcelone l’été dernier. Un retour en Catalogne semble s’écrire pour l’international brésilien, où il ne serait plus en odeur de sainteté. Ce qui expliquerait le fait que le Barça fasse le forcing pour lui trouver une porte de sortie à l’intersaison, et aurait proposé ses services aux grandes formations de Premier League. Chelsea et Leicester City semblaient jusqu’ici être les deux favoris à sa signature, mais The Athletic a récemment fait part de la réticence de Frank Lampard quant à son transfert quand le coach des Foxes Brendan Rodgers a clairement assuré qu’une telle opération n’était pas dans le budget du club. Cependant, le FC Barcelone pourrait compter un soutien de taille dans ce dossier, son ancien milieu de terrain évoluant désormais au Bayern Munich : Thiago Alcantara.

Thiago Alcantara veut que Coutinho figure dans l’effectif du Bayern la saison prochaine