Mercato - Barcelone : Coutinho a un allié de taille au Bayern Munich !

Publié le 4 mai 2020 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il aurait de grandes chances de quitter le Bayern Munich cet été après son prêt d’un an, Philippe Coutinho peut compter sur le soutien de son coéquipier Thiago Alcantara, qui n’a pas manqué de monter au créneau pour le défendre face aux critiques et d'expliquer qu'il aimerait le voir rester en Bavière cet été.

Arrivé au FC Barcelone à l’hiver 2018, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à atteindre le même niveau de performance que celui qu’il affichait à Liverpool. Pire, traversant les matchs sans avoir une grande influence, l’international brésilien de 27 ans n’a jamais su s’adapter au Barça, chose qui a conduit les dirigeants barcelonais à le prêter un an au Bayern Munich en se délestant de son salaire conséquent. Seulement voilà, rien ne s’est véritablement arrangé pour l’ancien Reds en Bavière, lui qui s’est montré trop inconstant tout au long de la saison. Par conséquent, l’écurie allemande aurait pris la décision de ne pas exercer son droit d’achat fixé à 120M€ pour définitivement recruter Philippe Coutinho. Le milieu offensif né à Rio de Janeiro devrait donc revenir au FC Barcelone cet été à l’issue de son prêt, à moins qu’un retournement de situation intervienne. Et c’est ce que semble espérer Thiago Alcantara, son coéquipier au Bayern Munich, qui a confié qu’il espérait que son coéquipier reste avec lui du côté de l’Allianz Arena la saison prochaine.

« Nous espérons qu'il sera là la saison prochaine aussi »