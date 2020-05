Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s’en tenir pour Samuel Umtiti !

Publié le 4 mai 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que Leonardo aurait coché le nom de Samuel Umtiti en cas de départ de Thiago Silva du PSG cet été, l’international français du FC Barcelone afficherait une tendance claire au sujet de son avenir.

De quoi sera fait l’avenir de Thiago Silva la saison prochaine ? Cette question trotte dans les têtes d’un bon nombre d’observateurs du PSG. En effet, après huit ans de bons et loyaux services, l’international brésilien désormais âgé de 35 ans verra son contrat expirer en juin prochain. Et si Leonardo prévoyait à l’origine de le laisser partir librement, le directeur sportif du club de la capitale a finalement changé son fusil d’épaule en proposant au Brésilien de renouveler son bail pour une saison supplémentaire, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 15 avril dernier. Les négociations vont se poursuivre, Thiago Silva souhaitant plutôt étendre son contrat pour deux saisons, mais cela n’empêche pas Leonardo de travailler sur d’autres pistes parallèlement au cas où aucun accord ne venait à être trouvé avec celui qu’on surnomme O Monstro . Dans cette optique, SPORT a annoncé ce dimanche que le PSG aurait coché le nom de Samuel Umtiti, dont le profil plairait particulièrement à Leonardo et dont le FC Barcelone aurait fixé le prix à 30M€. Toutefois, contrairement aux apparences, cette piste ne devrait pas s’avérer des plus simples à concrétiser pour les pensionnaires du Parc des Princes.

Samuel Umtiti souhaiterait rester au FC Barcelone !