Mercato - PSG : Cette piste à 50M€ aurait tranché pour son prochain club !

Dans les petits papiers du PSG, qui n’a cependant pas fait d’approche concrète comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, Thomas Partey n’aurait d’yeux que pour un transfert à Arsenal.

Impressionnant cette saison sous les couleurs du club rojiblanco, Thomas Partey serait susceptible de ne pas passer l’été du côté de l’Atletico Madrid. En effet, le milieu de terrain ghanéen de 26 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 50M€ dans son contrat le liant aux Colchoneros jusqu’en juin 2023. RMC Sport révélait dernièrement que Leonardo suivrait avec attention l’évolution de sa situation. Une information confirmée par Le 10 Sport, on vous révélait néanmoins en exclusivité le 29 avril qu’aucune approche n’avait été initiée pour un transfert de Partey, contrairement à la Juventus et à un club anglais qui auraient transmis une offre. Arsenal pourrait-il être ledit club en question ? Selon le correspondant des Gunners pour Goal Charles Watts, ce serait peu probable, compte tenu de la situation financière du club londonien.

Thomas Partey ne jurerait que par Arsenal