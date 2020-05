Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une occasion en or pour le Barça avec Timo Werner ?

Publié le 5 mai 2020 à 15h00 par Th.B.

Liverpool semblerait mener la danse pour la signature de Timo Werner, mais aurait réclamé un temps de réflexion à ses représentants. Une opportunité que pourrait saisir le FC Barcelone. Explications.

C’est un secret de polichinelle certes, mais le FC Barcelone serait bel et bien à la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine. L’objectif de la direction blaugrana serait simple : parvenir à recruter un attaquant capable de suppléer Luis Suarez dans l’optique de lui succéder à terme. En ce sens, plusieurs pistes semblent avoir été activées par le Barça . Lautaro Martinez serait la priorité de la cellule recrutement blaugrana, mais Timo Werner aurait quelques admirateurs en interne. Et Liverpool pourrait bien offrir une occasion en or au FC Barcelone.

Liverpool mettrait le transfert de Werner en attente !