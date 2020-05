Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enfin une porte de sortie pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 5 mai 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid souhaite enclencher une nouvelle opération dégraissage de son effectif, James Rodriguez est annoncé sur le départ. Et il pourrait bien signer pour un grand ennemi de la Casa Blanca…

Et si James Rodriguez trahissait le Real Madrid ? Depuis son retour de prêt du Bayern Munich, James est indésirable du côté du Real. Dans le cadre de son opération dégraissage, le Real Madrid pourrait tenter de laisser partir l’international colombien, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014. Pourtant, ce dernier ne souhaiterait pas quitter Madrid, d’après les informations relayées par Mundo Deportivo . Une solution s’offrirait donc à lui…

Simeone le veut à l’Atlético