Mercato - Real Madrid : Un nouveau contrat entre les mains de James Rodriguez ?

Publié le 29 avril 2020 à 0h00 par A.D.

Indésirable au Real Madrid, James Rodriguez serait dans les petits papiers de Carlo Ancelotti. Le coach d'Everton aurait déjà proposé un contrat de quatre saisons à l'international colombien.

James Rodriguez se rapprocherait de plus en plus d'Everton. De retour depuis l'été dernier et la fin de son prêt au Bayern Munich, le milieu de terrain offensif colombien a manqué une nouvelle occasion de s'imposer au Real Madrid. Lors du prochain mercato estival, Zinedine Zidane devrait donc le pousser une nouvelle fois vers la sortie, d'autant qu'il sera en fin de contrat en juin 2021. Et Carlo Ancelotti serait prêt à profiter de la situation pour recueillir James Rodriguez à Everton.

Ancelotti aurait proposé un contrat à James Rodriguez