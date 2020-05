Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel refroidit les prétendants de Bouanga !

Publié le 5 mai 2020 à 15h15 par La rédaction

Auteur d’une bonne première saison avec Sainte-Etienne, Denis Bouanga serait dans le viseur du Betis Seville. Mais le prix fixé par l'ASSE aurait refroidi le club andalou.

Alors que la saison de l’AS Saint-Etienne a été des plus compliquée, certains joueurs sont sortis du lot. C’est le cas de Denis Bouanga. Arrivé l’été dernier à Sainte-Etienne en provenance de Nimes, le gabonais a réalisé une première saison convaincante. Des performances qui ne seraient pas passées inaperçues. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Denis Bouanga auteur de 12 buts cette saison, pourrait finalement être vendu. Et d'après Estadio Deportivo , le Betis Séville s'est penché sur ce dossier..

L’ASSE réclame 20 M€ pour Bouanga