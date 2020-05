Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pjanic, Rabiot... Pogba au coeur d'une nouvelle opération colossale ?

Publié le 5 mai 2020 à 18h45 par A.D.

La Juventus voudrait plus que jamais devancer le PSG et le Real Madrid pour Paul Pogba. Pour parvenir à ses fins, La Vieille Dame serait prête à utiliser plusieurs de ses joueurs, parmi lesquels Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Douglas Costa et Aaron Ramsey.

La Juventus est prête à tout pour Paul Pogba. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, le milieu de Manchester United ne manquerait pas de prétendants. Lors du prochain mercato estival, on pourrait assister à une véritable bataille royale entre le PSG, le Real Madrid, la Juve et même l'Inter. Pour obtenir gain de cause, La Vieille Dame prévoirait de faire d'immenses sacrifices.

Pjanic, Douglas Costa, Rabiot et Ramsey dans la balance ?