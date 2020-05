Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta finalement dans le coup pour cette pépite ?

Publié le 5 mai 2020 à 11h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM alors que Watford a officialisé son transfert fin avril, Pape Gueye pourrait cependant ne jamais vêtir la tunique des Hornets. Le club phocéen aurait un coup à jouer. Explications.

Le 29 avril, Watford officialisait l’arrivée de Pape Gueye cet été, en provenance du Havre où son contrat arrive à expiration à la fin de la saison. Dans son communiqué, le club londonien dévoilait que le milieu de terrain de terrain français arborera la tunique des Hornets pour les cinq prochaines saisons. Une annonce qui venait alors confirmer nos informations exclusives du 16 avril. Cependant, dans la foulée de cette officialisation, son agent/avocat Pierre-Henri Bovis révélait que « rien n’est encore bouclé. Nous avons un genre de contrat datant de janvier. La communication de Watford ne change rien pour nous ». Et Pape Gueye aurait les idées claires pour son avenir.

Gueye plus chaud pour Watford, la porte est ouverte pour l’OM !