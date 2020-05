Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG ne lâche pas Bennacer !

Publié le 5 mai 2020 à 11h30 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, le PSG s’intéresse à Ismaël Bennacer. Et même si Milan sera difficile à convaincre, Leonardo ne lâcherait pas le morceau.

Très actif dans sa recherche d’un milieu de terrain, Leonardo est sur tous les fronts et explore beaucoup de pistes. Du côté de l’Italie, ses pistes sont nombreuses et le Brésilien ne s’interdit absolument rien… De Lorenzo Pellegrini (AS Rome, sa priorité du moment) à Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) en passant par Fabian Ruiz (Naples) et Sandro Tonali (Brescia), Leonardo explore tout le champ des possibles. Et notamment avec Ismaël Bennacer, étincelant avec le Milan AC, un club qu’il connaît sur le bout des doigts…

Leonardo persiste et veut signer