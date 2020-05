Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : La nouvelle priorité de Leonardo, c’est lui !

Publié le 4 mai 2020 à 16h30 par Alexis Bernard

A la recherche d’une nouvelle pépite au milieu du terrain, Leonardo aurait fait de Lorenzo Pellegrini sa nouvelle priorité pour le mercato estival.

Le PSG a lancé les grandes manœuvres pour son mercato estival. Et Leonardo ne s’économise absolument pas depuis plusieurs semaines. Comme le10sport.com a pu le révéler, le Brésilien est sur tous les fronts et multiplie les pistes pour dénicher deux renforts clés au milieu du terrain. Avec des contacts avancés pour Tiémoué Bakayoko, le PSG dispose d’une piste chaude mais pour laquelle il faut trouver un terrain d’entendre avec Chelsea. Paris est également très intéressé par Ismaël Bennacer, et là encore, la question du prix est centrale pour des dirigeants parisiens qui ne veulent, et ne peuvent, pas faire n’importe quoi. Les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé étant la priorité de l’été, le budget sera principalement axé sur ces dossiers. Et le restant servira à recruter pour la saison prochaine. Avec deux nouveaux latéraux à trouver (Thomas Meunier et Layvin Kurzawa sont en fin de contrat et vont partir au 30 juin), un nouveau gardien de but (Sergio Rico ne va pas être conservé à l'issue de son prêt) et le possible transfert définitif de Mauro Icardi (l’option d’achat est fixée à 70 millions d’euros), Paris n’aura pas de grosse fortune restante pour les deux milieux de terrain souhaités par Leonardo et Thomas Tuchel. Pour autant, le PSG aspire à faire un joli coup. Et un nom commencerait à se détacher…

Pellegrini, la belle affaire