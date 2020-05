Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur en fin de contrat faut-il prolonger en priorité ?

Publié le 6 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec la situation financière actuelle, pour Leonardo, l’une des solutions pour renforcer le PSG serait de prolonger les joueurs en fin de contrat. Quelle serait alors la priorité ?

Le coronavirus a d’énormes impacts sur le football, en particulier sur les finances des clubs. Et malgré sa puissance, le PSG n’est également pas épargné. Une situation qui pourrait alors compliquer les plans de Leonardo pour ce mercato estival. Cela pourrait ainsi être difficile de lâcher des sommes XXL pour attirer de grands joueurs. Il pourra alors falloir revoir les ambitions à la baisse. A moins que les recrues estivales ne soient déjà dans l’effectif de Thomas Tuchel. En effet, la solution pour Leonardo pourrait ainsi de prolonger les joueurs en fin de contrat, évitant alors de signer de gros chèques pour les remplacer.

Qui conserver ?

Au PSG, ils sont nombreux à voir leur contrat prendre fin dans quelques semaines. C’est ainsi le cas de Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou Eric Maxim Choupo-Moting. Et Leonardo est déjà l’action. En effet, Le 10 Sport vous révélait dernièrement un nouveau contrat proposé au défenseur brésilien, tandis que selon les dernières informations de Nicolo Schira, l’attaquant camerounais pourrait parapher un nouveau bail jusqu’en 2021. Pour ce qui de Cavani, Kurzawa et Meunier, cela semble un peu plus flou...



