Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Pochettino tout proche de Newcastle !

Publié le 6 mai 2020 à 19h31 par Alexis Bernard

Cible prioritaire pour le poste d'entraîneur, Mauricio Pochettino serait désormais tout proche du banc de Newcastle !

La short-list de Newcastle s’est affinée ces derniers jours pour le poste d’entraîneur. Et les noms de Rafaël Benitez et Mauricio Pochettino étaient clairement les plus avancés jusqu’à présent. Deux profils qui plaisent beaucoup aux dirigeants anglais et aux futurs possibles nouveaux investisseurs du club (des fonds saoudiens, avec des moyens colossaux). D’après nos sources, un dossier prend clairement de l’ampleur et c’est celui de Mauricio Pochettino !

Plus que jamais en pole position

Libre depuis son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino est la priorité de Newcastle pour le poste d’entraîneur. Et d’après les différentes sources que nous avons sollicitées, le technicien argentin serait tout proche de devenir le prochain entraîneur des Magpies. Les négociations seraient à un stade très avancé et sauf retournement de situation, d’un côté comme de l’autre, Pochettino pourrait reprendre du service dans le nord de l’Angleterre.



Cette signature serait clairement le symbole de la nouvelle ambition de Newcastle. Comme révélé par le10sport.com, un projet XXL se dessine pour le club d’Allan Saint-Maximin. Récemment, une proposition de contrat a été transmise à Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples, avec un salaire de 12 millions d’euros par saison. Un montant colossal qui laisse entrevoir des perspectives assez dingues dans un contexte de Covid-19 qui plombe le moral de bon nombre de clubs.