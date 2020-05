Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Le coronavirus va plomber le PSG !

Publié le 6 mai 2020 à 19h30 par Bernard Colas

Alors que le football est à l'arrêt depuis près de deux mois, aucun club n'est épargné par cette crise sanitaire du coronavirus. Malgré sa puissance, le PSG est également frappé de plein fouet, et cela se fait ressentir sur la valeur de ses joueurs.

Le football est directement touché par cette épidémie de coronavirus. Au sein des clubs, on s'efforce actuellement de limiter les répercussions de cette crise suite à l'interruption des différentes compétitions qui a provoqué le gel des rentrées d'argent liées aux droits télé, aux recettes de billetterie et du sponsoring. Plusieurs clubs ont d'ores et déjà eu recours au chômage partiel et négocient toujours avec leurs joueurs pour la diminution de leur salaire. Et cette situation va bien évidemment avoir un gros impact sur le prochain mercato estival qui s'annonce unique en son genre. Avant le début de cette crise du coronavirus, plusieurs grosses opérations étaient déjà envisagées chez certains clubs. Au FC Barcelone, on comptait notamment relancer le feuilleton Neymar une année après le retour avorté du Brésilien au Camp Nou tandis que chez le rival madrilène, on souhaitait s'attacher les services de Kylian Mbappé. Deux dossiers mis de côté compte tenu du coût de ces transferts qui auraient permis au PSG de récupérer un très gros pactole, mais l'intérêt des deux clubs n'est pas mort. Néanmoins, cette crise économique pourrait avoir de lourdes conséquences sur les Parisiens à l'avenir...

Les cotes de Mbappé et Neymar dégringolent

En effet, le cabinet KPMG a publié ce mercredi une étude sur les répercussions de la crise du COVID-19 sur la valeur des joueurs de football, et les stars de la discipline sont particulièrement concernées. En moyenne, la cote des footballeurs dont la valeur est la plus élevée a baissé de 20%. Un chiffre qui atteint néanmoins 13% concernant ceux évoluant dans des championnats qui pourraient aller à leur terme. Alors que la LFP a entériné la fin de la Ligue 1 la semaine dernière, Kylian Mbappé et Neymar voient donc leur valeur chuter de 21.5% et 21.7% pour atteindre respectivement la barre des 177M€ et 137M€. En février dernier, le natif de Bondy était estimé à 225M€ par KPMG tandis que l'international auriverde était valorisé à 175M€. Les deux attaquants du PSG restent toutefois les deux joueurs les plus chers de la planète, devant Raheem Sterling (Manchester City), dont la valeur serait estimée entre 129 et 134M€ et Lionel Messi, avec une cote entre 127 et 134M€, en fonction de la fin de leur championnat. De leur côté, Mohamed Salah (Liverpool) vaudrait désormais entre 124 et 131M€, Eden Hazard (Real Madrid) entre 101 et 95M€, Antoine Griezmann (FC Barcelone) entre 89 et 95M€, tandis que Cristiano Ronaldo (Juventus) ne fait même pas partie des 20 joueurs les plus chers de la planète.

La valeur de l'effectif du PSG chute de 238M€, la Ligue 1 en souffrance