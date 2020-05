Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse mise au point sur le dossier Haaland !

Publié le 6 mai 2020 à 19h00 par Th.B.

Pisté par le Real Madrid en marge du mercato estival, Erling Braut Haaland ne serait absolument pas enclin à l’idée de quitter le Borussia Dortmund à l’intersaison.

La carrière d’Erling Braut Haaland connaît une progression fulgurante. En l’espace d’un peu plus d’un an, l’international norvégien est passé par Molde avant de franchir un palier au Red Bull Salzbourg pour enfin connaître la consécration au Borussia Dortmund lors du mercato hivernal. Confirmant son excellente première partie de saison effectuée avec le club autrichien, mais au sein de l’élite du football allemand avec le BvB depuis janvier, Haaland serait désormais l’une des pistes chaudes du Real Madrid. Néanmoins, le Real Madrid connaîtrait déjà l’issue de ce dossier, pour la prochaine session des transferts du moins.

Haaland au Real Madrid, pas pour cet été