Mercato - Barcelone : Ça se bousculerait en coulisse pour Werner !

Foot - Mercato - Barcelone

Dans le viseur du FC Barcelone, Timo Werner serait la raison d’une grande bataille entre trois cadors de Premier League.

N’ayant récemment pas caché sa volonté de connaître un nouveau challenge à l’intersaison, bien qu’il dispose d’un contrat avec le Red Bull Leipzig n’expirant qu’en juin 2023, Timo Werner semblerait ne jurer que par Liverpool et aurait même repoussé les avances du Bayern Munich pour parvenir à ses fins. Néanmoins, comme The Guardian le révélait ces dernières heures, la direction des Reds aurait demandé aux représentants de l’international allemand de patienter un moment, afin que Liverpool puisse mesurer l’étendue des retombées économiques du COVID-19. Une opportunité pour le FC Barcelone, intéressé par le profil de Werner, le club culé souhaitant recruter une doublure pour Luis Suarez cette saison. Le Barça ne serait pas seul dans ce dossier.

À la recherche d’un attaquant, Chelsea et Manchester United scruteraient le marché afin de remplir leur objectif. Des noms comme Pierre-Emerick Aubameyang et Harry Kane sont évoqués du côté de Stamford Bridge et d’Old Trafford, au même titre que Timo Werner. Sur son compte Twitter officiel, Christian Falk a assuré que Chelsea et Manchester United auraient contacté l’agent de Timo Werner afin de prendre le pouls pour un éventuel transfert. Le journaliste de Sport BILD a dévoilé en outre que de son côté, Werner attendrait un signe de Liverpool, à savoir une offre concrète.

