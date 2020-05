Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça pourrait avoir une opportunité pour le retour de Neymar !

Publié le 6 mai 2020 à 13h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait une nouvelle fois essayer de faire revenir Neymar cet été, le club catalan pourrait profiter de l’intérêt que porterait le club de la capitale à l’égard de l’un de ses joueurs pour tenter de concrétiser le come-back du Brésilien.

Près de trois ans après son départ pour le PSG, Neymar reste dans toutes les têtes du côté du FC Barcelone. Les Blaugrana rêveraient de faire revenir leur ancien numéro 11 et ont déjà tout tenté l’été dernier dans cette optique avant de se heurter aux fortes prétentions du club de la capitale et à la position ferme de Leonardo dans les négociations. Cependant, cet échec n’aurait en rien refroidi les ardeurs du Barça, qui aimerait de nouveau tenter le coup au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, et cela en dépit de la situation économique délicate de l’économie du football causée par la pandémie de COVID-19. Et à en croire les dernières échos venus d’Espagne, le FC Barcelone pourrait avoir un allié de taille dans sa quête de rapatrier Neymar qui serait nul autre que Nelson Semedo.

Le PSG s’intéresserait toujours à Nelson Semedo !