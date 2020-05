Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur qui pourrait débloquer des dossiers chauds d'Abidal !

Publié le 6 mai 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone pourrait être ouvert à l’idée de se séparer de Nelson Semedo cet été, l’international portugais ne manquerait pas d’opportunité pour rebondir si jamais il venait à prendre la décision de s’en aller.

Considéré comme un élément intransférable à l’été 2019 du temps où il était dans les viseurs de l’Atlético de Madrid et du PSG, Nelson Semedo a vu sa situation au FC Barcelone avoir grandement évolué près d’un an plus tard. Titulaire dans le couloir droit, le Portugais de 26 ans ne s’y est pas imposé comme un élément indispensable, chose qui pourrait conduire les dirigeants du Barça à perdre patience avec leur joueur recruté en 2017. Plus encore, depuis la fin du dernier mercato estival, les Blaugrana seraient en négociation avec Jorge Mendes, son représentant, afin de prolonger son bail en Catalogne. Cependant, les discussions seraient pour l’heure dans l’impasse du fait des prétentions financières élevées de Nelson Semedo et de son agent. Et comme l’a expliqué Mundo Deportivo ce mercredi, le natif de Lisbonne se serait vu imposer une forme d’ultimatum par le FC Barcelone : soit il prolonge son contrat, soit il s’en ira au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Les exigences salariales de Nelson Semedo pourraient donc lui couter sa place au Barça prochainement, mais celles-ci auraient pour origine le fait qu’il dispose d’une belle côte sur le marché des transferts. Une belle côte qui pourrait éventuellement être d'une grande aide au FC Barcelone pour qu'il boucle les arrivées de deux joueurs annoncés dans son viseur.

Nelson Semedo, une aide bienvenue pour Joao Cancelo ou Lautaro Martinez ?