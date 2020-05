Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bousculerait en coulisse pour Dries Mertens !

Publié le 6 mai 2020 à 10h45 par H.G.

En fin de contrat au Napoli en juin prochain, Dries Mertens figurerait dans le viseur du PSG. Cependant, le club de la capitale serait loin d’être l’unique écurie intéressée par la perspective de s’attacher ses services.

Dries Mertens pourrait être l’une des bonnes affaires à saisir lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En fin de contrat au Napoli en juin prochain, l’international belge n’aurait toujours pas prolongé son bail avec les pensionnaires du San Paolo et pourrait donc s’en aller libre au terme de la saison, chose qui ferait de lui une véritable opportunité de marché malgré ses 32 ans. Cependant, comme le10sport.com vous l’a révélé le 8 avril, l’attaquant des Diables Rouges affiche une tendance claire pour son avenir : il a l’intention de continuer sa carrière à Naples, club au sein duquel il évolue depuis 2013, et cela en dépit du fait que plusieurs clubs européens s’intéresserait à lui. Toutefois, tant que rien n’est officiellement annoncé par l’écurie italienne, l’espoir reste de mise pour les club intéressés par la perspective de l’accueillir, à l’image du PSG qui suivrait de près l’évolution de la situation.

Dries Mertens intéresserait aux quatre coins de l’Europe !