Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tranché pour l’avenir de Nelson Semedo !

Dans un contexte où les négociations pour la prolongation de contrat de Nelson Semedo traineraient en longueur, le FC Barcelone pourrait se montrer ouvert à l’idée d’un départ de son latéral droit.

La situation de Nelson Semedo a drastiquement évolué en un an. Considéré comme un élément intransférable à l’été 2019, au cours duquel le PSG et l’Atlético de Madrid se sont intéressés à son profil, le latéral portugais ne serait désormais plus autant indéboulonnable. Il faut dire que ses performances, bien que pas mauvaises, n’ont pas joué en sa faveur puisqu'il ne s’est toujours pas véritablement imposé comme un titulaire en puissance et indiscutable dans son couloir droit. Le Barça pourrait donc avoir perdu patience avec lui, d’autant plus que les négociations pour prolonger son contrat qui expirera en 2022 seraient dans l’impasse. Nelson Semedo pourrait donc être amené à quitter les Blaugrana cet été dans un contexte où le club catalan est en quête de conséquentes liquidités pour mener à bien son projet de renouvellement d’effectif. Et à en croire les derniers échos venus de Catalogne, le FC Barcelone afficherait désormais une tendance très claire pour l’avenir de son joueur de 26 ans.

Soit Semedo prolonge son contrat, soit il sera contraint de partir !