Mercato - PSG : Neymar reçoit un énorme conseil pour le FC Barcelone !

Publié le 6 mai 2020 à 7h15 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’une des questions de savoir si Neymar retrouvera le FC Barcelone. Le joueur du PSG ferait bien d’y retourner en tout cas selon Marlon.

A l’instar de l’été dernier, le feuilleton Neymar anime toujours la rubrique mercato. Reparti pour une 3ème saison avec le PSG, le Brésilien serait toujours déterminé à retrouver le FC Barcelone. Et pour cela, il serait prêt à faire de gros sacrifices. Selon les récentes informations de la presse espagnole, Neymar aurait dit non à une prime de 100M€ pour prolonger au PSG. Le joueur de 28 ans ferait donc tout pour retrouver le Barça, un club où il devrait être.

« Il ferait bien d’y retourner »