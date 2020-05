Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça préparerait une révolution pour Neymar !

Publié le 6 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Faisant toujours le forcing pour rapatrier Neymar, le FC Barcelone devra mener à bien une grosse opération dégraissage avant d’approcher le PSG pour sa star auriverde.

Tout le monde est sur le pont du côté du FC Barcelone. Que ce soit les anciens présidents ou le dirigeant actuel du club ou encore les anciens joueurs comme Xavi Hernandez et les membres actuels du vestiaire blaugrana, le Barça s’active et ne cesse les appels du pieds pour que Neymar arbore de nouveau la tunique du club culé la saison prochaine. Cependant, et ce bien que la décision semble unanime, le FC Barcelone va devoir effectuer un gros travail en amont.

Une flopée de ventes pour financer le transfert de Neymar