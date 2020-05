Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut déjà oublié ce très joli coup...

Publié le 6 mai 2020 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonado apprécie grandement Sandro Tonali, nouveau joyau du football italien. Toutefois, l'agent du joueur de Brescia ferme la porte à un départ de Serie A.

Cet été l'une des priorités de Leonardo sera de renforcer l'entrejeu de l'effectif de Thomas Tuchel. Dans cette optique, et comme à son habitude, le directeur sportif du PSG scrute notamment la Serie A. Ainsi, les noms de Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Miralem Pjanic (Juventus), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Ismaël Bennacer (Milan AC) reviennent avec insistance. Mais ce n'est pas tout puisque Leonardo apprécie également grande Sandro Tonali (Brescia), grand espoir du football italien. Mais comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, la priorité du milieu de terrain de 19 ans est de jouer à la Juventus. Et son agent confirme d'ailleurs que le PSG aura beaucoup de mal à recruter Sandro Tonali.

Le clan Tonali douche le PSG