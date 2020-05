Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau danger pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 5 mai 2020 à 0h45 par A.C.

Une nouvelle menace devrait se présenter pour Leonardo et le Paris Saint-Germain, dans la course à Sandro Tonali.

A seulement 9 ans, Sandro Tonali est courtisé par les plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain en premier. Leonardo a en effet essayé de l’attirer au PSG l’été dernier, sans succès, puisque son club de Brescia a fait mur. Ces derniers mois, la Juventus et l’Inter semble pourtant avoir pris la main pour le milieu défensif, éclipsant quelque peu le PSG, mais également l’Atlético de Madrid et les autres clubs intéressés par Tonali.

Le Napoli tâte le terrain pour Tonali