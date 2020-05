Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tonali, une tâche toujours plus difficile pour Leonardo ?

Publié le 3 mai 2020 à 16h45 par A.C.

Leonardo va devoir se montrer très convaincant, s’il souhaite attirer Sandro Tonali au Paris Saint-Germain.

C’est l’un des jeunes joueurs les plus courtisés au monde. Révélation de la saison dernière en Serie B, Sandro Tonali s’est affirmé comme une valeur sûre dans la catégorie au-dessus. Bien que son Brescia soit dernier de Serie A, le milieu de 19 ans a réalisé des très belles choses. Cela n’a pas échappé à Leonardo, qui a déjà tenté de le recruter lors de son retour au Paris Saint-Germain, l’été dernier. Le directeur sportif du PSG n’a pas cessé de le suivre depuis, mais la Juventus et l’Inter semblent avoir pris la main et il faut désormais faire également face à la concurrence étrangère, avec l’Atlético de Madrid ou encore Manchester United.

Sandro Tonali, un dossier de plus en plus compliqué