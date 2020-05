Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo définitivement écarté de la course à Pogba !

Publié le 3 mai 2020 à 14h45 par La rédaction

Sur les tablettes du Paris-Saint-Germain, Paul Pogba serait en fait très loin de répondre aux avances de Leonardo. Le milieu de Manchester United aurait effectivement décidé de rejoindre le Real Madrid.

Le prochain mercato du Paris Saint-Germain s’annonce très mouvementé. En plus de s’être positionné sur les dossiers chauds comme ceux de Timéoué Bakayoko ou encore Ismaël Bennacer, comme révélé par Le 10 Sport , Leonardo souhaiterait renforcer l’entrejeu du club de la capitale. Le directeur sportif italo-brésilien aurait ainsi jeté son dévolu sur Paul Pogba. Mais de nombreux clubs seraient entrés dans la course au milieu de Manchester United et le PSG serait même d’ores et déjà battu dans ce dossier.

Pogba décidé à rejoindre le Real Madrid !