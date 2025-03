Mbappé en plein calvaire, Deschamps lâche une annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Certes, l'équipe de France a arraché sa qualification pour les demi-finales de Ligue des Nations en battant la Croatie ce dimanche soir (2-0, 5-4 t.a.b). Mais Kylian Mbappé a poursuit sa série noire avec la sélection tricolore. Le joueur du Real Madrid en est désormais à sept matches sans marquer. Une statistique qui n'effraye pas Didier Deschamps.

Mission réussie pour l’équipe de France. Les Bleus ont vaincu la Croatie et son parvenus à se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Nations. Mais si on regarde de plus près, on peut apercevoir quelques statistiques inquiétantes comme celle concernant Kylian Mbappé.

Deschamps monte au créneau pour Mbappé

Le joueur du Real Madrid n’a plus marquer avec les Bleus depuis la rencontre face à la Pologne durant l’Euro, le 25 juin. Mais Didier Deschamps ne s’affole pas. « Il est rayonnant, Kylian a été un formidable leader depuis le début de semaine, avec des prises de parole très justes sur le terrain et en dehors, beaucoup d'enthousiasme et de volonté, et il a été le leader pour préparer ce match aussi » a confié le sélectionneur.

« C'est un grand joueur »

Pour Deschamps, l’apport de Mbappé ne se mesure pas seulement sur le terrain. « Il a eu une période difficile, on va pas revenir dessus mais il a très bien pris le relais de Lloris et Varane après la Coupe du monde 2022. C'est un grand joueur » a-t-il lâché dans des propos rapportés par L’Equipe.