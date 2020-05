Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’issue du feuilleton Ndombele déjà connue ?

Publié le 6 mai 2020 à 11h45 par Th.B.

Tanguy Ndombele est l’un des noms liés à la liste de potentielles recrues du PSG pour cet été, mais Tottenham n’aurait nullement l’intention de le vendre.

Tanguy Ndombele a débarqué à Tottenham l’été dernier en provenance de l’OL avec l’étiquette de recrue la plus chère de l’histoire du club londonien. Une pression que l’international français ne semble pas avoir réussi à supporter à en juger ses performances, insuffisantes d’après José Mourinho qui l’a recadré à deux reprises dans les médias en février et mars dernier. Les sorties du coach de Tottenham a engendré certaines rumeurs sur l’avenir de Ndombele, désormais susceptible de s’écrire loin des Spurs . Cependant, comme le 10 Sport vous le révélait le 18 avril dernier en exclusivité, José Mourinho n’a pas l’intention de laisser filer son milieu de terrain, étant conscient de ses capacités et de ce dont il pourrait apporter à son effectif.

Tottenham a un plan précis pour Ndombele