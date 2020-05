Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare une grosse opération pour cet ancien de l'OM !

Publié le 6 mai 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors qu’il réalise une excellente première saison du côté du FC Séville, Lucas Ocampos serait dans le viseur du Real Madrid.

Si la saison n’est pas officiellement terminée, le Real Madrid semble déjà tourné vers la saison prochaine et le prochain mercato. Selon Ok Diario le Real étudierait le profil de Lucas Ocampos. L’attaquant argentin qui a disputé 29 matches et inscrit 12 buts pour sa première saison en Andalousie aurait tapé dans l’œil du Real Madrid.

Le Real met deux noms dans la balance pour Ocampos