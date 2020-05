Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Tuchel aurait l’embarras du choix !

Publié le 6 mai 2020 à 11h15 par Th.B.

Très convoité sur le marché, Adil Aouchiche ferait tourner la tête d’un bon nombre de clubs de Ligue 1, à l’instar de l’ASSE, de Rennes et de Bordeaux. Et les Verts seraient une piste à prendre en considération pour le jeune milieu de terrain du PSG.

Tout juste âgé de 17 ans, Adil Aouchiche a déjà une belle cote sur le marché alors qu’il n’a toujours pas signé de contrat professionnel, à l’instar de son coéquipier Tanguy Kouassi. Formé au PSG, le milieu de terrain de 17 ans s’est en partie fait un nom grâce à ses performances avec l’Équipe de France lors du Mondial U17 au Brésil à l’hiver 2019.

« Celui-là, c'est bien simple, tout le monde le veut »