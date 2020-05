Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait recalé… une piste de l’OM !

Publié le 6 mai 2020 à 10h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM, Pape Gueye est sur le point de troquer la tunique du Havre pour arborer celle de Watford avec qui il s’être officiellement engagé en janvier dernier. Néanmoins, le milieu de terrain ne voudrait plus évoluer à Londres et aurait pu filer du côté du PSG.

Avec l’arrivée de Paul Le Guen l’été dernier, le jeune Pape Gueye (21 ans) a franchi un cap au Havre cette saison où il a d’ailleurs été nommé vice-capitaine. Au vu de ses performances et de son contrat expirant en juin prochain, des clubs semblent avoir fait le forcing ces derniers mois pour s’attacher ses services. D’après L’Équipe , le FC Valence serait l’une des formations intéressées par le profil du milieu de terrain français. L’OM serait également dans le coup alors que Watford a officialisé son arrivée pour l’été prochain et ce, pour les cinq prochaines saisons, ce qui est venu confirmer les informations exclusives du 10 Sport datant du 16 avril.

Le Havre aurait démarché le PSG pour Pape Gueye, mais…