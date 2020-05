Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud n'est pas débarrassé du fair-play financier !

Publié le 6 mai 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Malgré les annonces de Jacques-Henri Eyraud, la menace du fair-play financier est toujours présente. Le dossier de l'OM serait toujours en cours d'instruction et l'UEFA devrait rendre sa décision durant le mois de juin. Le club phocéen risque jusqu'à l'exclusion de la Ligue des Champions. Explications.

Au début du mois de mars, l'Olympique de Marseille était rattrapé par la patrouille. Par le biais d'un communiqué, l'UEFA relançait la menace du fair-play financier le 5 mars dernier : « L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20. » Par conséquent, le dossier marseillais a été déféré devant la chambre de jugement de l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) réputée beaucoup plus sévère que la chambre d'instruction. Toutefois, l'OM pensait être débarrassé de cette menace suite à l'annonce de l'UEFA de reporter ses décisions concernant la saison prochaine, la crise du Covid-19 ayant engendré une situation sans précédent impactant de manière très importante les finances des clubs de football. Et pourtant, le danger serait plus que jamais présent pour le club phocéen.

Le FPF n'a pas oublié l'OM

En effet, L'Equipe fait le point sur la situation et jette un froid sur la Canebière. Le média a pu consulter un document adressé par l'UEFA aux 55 confédérations européennes qui stipule que « les résultats du seuil de rentabilité rapportés au cours des exercices 2018 et 2019 ne doivent pas être ignorés . » Et c'est bien là que l'OM peut craindre le pire. Le club phocéen a terminé les trois derniers exercices avec un déficit supérieur au 30M€ autorisés dans le cadre du fair-play financier. A l'issue de la saison dernière, les finances marseillaises avaient même perdu 91M€, poussant la direction olympienne à signer un accord de règlement avec l'UEFA. L'OM s'engageait alors « à présenter un résultat déficitaire de 30M€ maximum pour l'exercice s'achevant en 2020, de 0€ pour l'exercice s'achevant en 2021 et à respecter pleinement l'exigence relative à l'équilibre financier d'ici à la période de surveillance 2022-2023 . » Mais l'engagement n'a pas été respecté puisque l'échéance n'était pas fixée au 30 juin et lors des deux précédents marchés des transferts, l'OM n'a pas assez vendu. D'où son renvoi devant la chambre de jugement de l'ICFC et la menace d'une sanction toujours existante.

Que risque l'OM ?