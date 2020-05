Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt est bel et bien en danger !

Publié le 6 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

La situation financière de l’OM étant très délicate, Frank McCourt pourrait bel et bien envisager une vente du club phocéen dans les prochains mois.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM vit une période très compliquée sur le plan financier. Surveille de très près par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen sera contraint de vendre plusieurs de ses joueurs majeurs lors du prochain mercato estival. De plus, ces derniers jours, certaines rumeurs font état d’une volonté de vendre l’OM de la part de Frank McCourt. Et la tendance semble se confirmer pour le propriétaire américain…

« Son intérêt et de le cacher »