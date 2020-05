Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une porte de sortie trouvée pour Wahbi Khazri ?

Publié le 6 mai 2020 à 1h45 par J.-G.D.

Alors que Wahbi Khazri serait susceptible de quitter l’ASSE cet été, Claude Puel ne comptant plus forcément sur ses services, le Tunisien disposerait d’une touche en Espagne.

La politique de rajeunissement de l’effectif à l’ASSE, comme vous l’expliquait récemment Le 10 Sport, devrait donc pousser certains joueurs vers la sortie. Quelques membres du vestiaire devraient ainsi quitter les Verts lors du prochain mercato estival, à l'image de Wahbi Khazri. L'attaquant de 29 ans semble se diriger vers un départ de l'ASSE d'ici quelques semaines, alors que ce dossier dépendra des offres dans les bureaux de la direction stéphanoise, toujours selon nos informations. Et Khazri aurait une piste à l'étranger.

Khazri dans le viseur d’une formation de Liga ?