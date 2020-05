Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Le scénario d’un départ pour Claude Puel ?

Publié le 5 mai 2020 à 13h30 par Alexandre Higounet

Entre la direction de l’ASSE et Claude Puel, les points de désaccord sur le mercato pourraient créer un contexte favorisant un départ de l’entraîneur en fin de saison.

Entre Claude Puel et ses dirigeants, des points de désaccord importants sont en train de surgir en vue du mercato. Puel n’a pas fait mystère qu’il comptait rajeunir fortement l’effectif de l’AS Saint-Etienne et qu’en conséquence, il programmait de nombreux départs de cadres en fin de saison, mais qu’en revanche il était hors de question de céder des éléments comme Fofana ou Bouanga. Mais du côté de l’ASSE, où la relation avec l’entraîneur n’est plus idyllique, au point qu’on n’exclut pas une négociation pour un départ anticipé si ce dernier est disposé à discuter d’une indemnité raisonnable, la position apparaît bien différente, d’autant que la situation financière très tendue du club offre une marge de manœuvre très limitée sur le recrutement et oblige en revanche à une ou deux grosses ventes…

Ruffier, Perrin, Fofana ou encore Bouanga