Mercato - OM : Cette annonce de taille sur l'avenir d'Alvaro Gonzalez !

Publié le 5 mai 2020 à 11h15 par J.-G.D.

Malgré les interrogations d’Alvaro Gonzalez concernant son futur à l’OM, suite à la crise du Covid-19, son transfert définitif ne serait pas remis en cause.

L’arrêt de la saison de Ligue 1 inquiète Alvaro Gonzalez. Le défenseur central de l’OM, prêté par Villarreal avec option d’achat obligatoire après cinq rencontres disputées avec les Olympiens, s’interroge sur son transfert définitif. « Je me pose quelques questions. Comme le Championnat de France n’est pas allé au terme de ses 38 journées, il y a comme un vide juridique, et je suis un peu dans l’attente. J’ai toujours parlé avec le cœur et avec sincérité : je n’ai que l’OM en tête », déclarait ainsi Alvaro Gonzalez sur la suite de son aventure à Marseille. Une certaine incertitude affichée par l’Espagnol après la crise sanitaire, provoquant quelques pertes financières pour les clubs. Mais pas de quoi donner des sueurs froides à l'OM.

L’OM confiant dans le dossier Gonzalez ?