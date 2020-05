Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le plan colossal de Zidane pour s'offrir Camavinga et Haaland !

Publié le 5 mai 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid courtise Erling Haaland et Eduardo Camavinga, Zinedine Zidane pourrait être contraint de vendre plusieurs joueurs afin de pouvoir recruter, notamment en raison de la crise du coronavirus.

Vendre pour mieux acheter, c’est la stratégie que pourrait mettre mise en place par le Real Madrid lors de son prochain mercato. Aujourd’hui, l’équipe de Zinedine Zidane ne compte pas moins de 37 joueurs dans son effectif professionnel, 40 en comptant les joueurs prêtés. Un chiffre beaucoup trop élevé pour la direction qui, d’après Marca , préparerait une opération grand ménage pour pour ensuite pouvoir réinvestir.

Un énorme dégraissage en préparation