Mercato - OM : L’inquiétude d’Alvaro Gonzalez sur son avenir !

Publié le 4 mai 2020 à 20h00 par J.-G.D.

Malgré une volonté de rester définitivement à l’OM, suite à son prêt en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez se pose des questions sur son avenir à cause de l’arrêt de la saison de Ligue 1.

Prêté par Villarreal pour une saison, Alvaro Gonzalez aura mis tout le monde d’accord sous les couleurs de l’OM. Les intentions du club phocéen concernant le défenseur central espagnol ne laissaient pas de place au doute, surtout avec l'option d’achat obligatoire après cinq rencontres disputées présente dans le contrat d'Alvaro Gonzalez. Les Phocéens devaient ainsi logiquement payer un montant compris entre 4 et 8M€ afin de s’attacher définitivement ses services. Mais la crise du coronavirus est passée là. Interrogé par RMC Sport ce lundi, Alvaro Gonzalez s’interroge sur la suite de son aventure à l'OM.

« Le seul endroit où je veux être, c’est à Marseille, mais je suis dans l’attente »