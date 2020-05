Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez jette un gros froid sur son avenir !

Publié le 3 mai 2020 à 11h00 par A.M.

Alors que tout était bouclé pour le transfert définitif d'Alvaro Gonzalez à l'OM, son option d'achat devenant obligatoire après cinq rencontres disputées, la crise du coronavirus et l'arrêt de la saison ont tout changé.

En quête d'un défenseur central l'été dernier, l'Olympique de Marseille a obtenu le prêt avec option d'achat d'Alvaro Gonzalez qui a débarqué en provenance de Villarreal. D'abord amené à jouer le rôle de doublure de la charnière Caleta Car-Kamara, l'Espagnol s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense alignée par André Villas-Boas. D'ailleurs, Alvaro Gonzalez avait récemment annoncé que son avenir s'inscrivait de manière définitive du côté de l'OM, puisque son option d'achat devenait obligatoire après cinq rencontres disputées sous les couleurs olympiennes. Apparu à 20 reprises cette saison, l'Espagnol a largement rempli cette condition et l'OM devrait donc pouvoir compter sur son défenseur central la saison prochaine. Le montant de l'opération varie entre 4 et 8M€ selon les sources. Toutefois, la crise du Covid-19 change clairement la donne.

L'avenir d'Alvaro Gonzalez remis en cause ?