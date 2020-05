Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi pousse Neymar vers le FC Barcelone !

Publié le 4 mai 2020 à 19h45 par D.M. mis à jour le 4 mai 2020 à 19h46

Ancien partenaire de Neymar au FC Barcelone, Xavi espère que l’attaquant du PSG fera son grand retour au sein du club blaugrana.

Neymar serait toujours autant désiré au FC Barcelone. Alors qu’il a quitté la Catalogne en 2017 pour rejoindre le PSG, l’attaquant demeurerait l’objectif principal des dirigeants catalans. Les responsables de l’équipe blaugrana n’avaient pas hésité à abattre leurs cartes lors du dernier mercato estival pour tenter de recruter le joueur brésilien. Malgré l’intérêt persistant du FC Barcelone et de nombreuses offres formulées, Neymar est resté cette saison au PSG. Mais le feuilleton pourrait repartir de plus belle lors de la prochaine période des transferts. Selon la presse espagnole, le Barça souhaiterait retenter sa chance, même si la situation financière pourrait contraindre le club à repousser son offensive. Près de trois ans après son départ, Neymar a laissé un grand vide et beaucoup militent pour son retour à l’instar de Xavi.

« Un transfert de Neymar serait bénéfique pour le Barça »