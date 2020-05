Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Neymar !

Publié le 4 mai 2020 à 17h15 par B.C.

Malgré l'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur l'économie du football, certains médias espagnols continuent d'expliquer qu'un retour de Neymar au FC Barcelone serait toujours possible. Cependant, le Brésilien devrait bel et bien disputer une quatrième saison au PSG.

En Espagne, on continue d'alimenter le feuilleton Neymar. Alors que le prochain mercato estival sera fortement impacté par l'épidémie de coronavirus, Mundo Deportivo annonce que l'attaquant brésilien souhaite toujours retourner au FC Barcelone et refuserait ainsi de prolonger au PSG, malgré une énorme prime à la signature de 100M€ qui l'attendrait. Neymar attendrait désormais un signe de son ancien club afin d'en savoir plus sur le prochain mercato. Au Barça, certains rêveraient toujours de récupérer la star du PSG, mais comme l'explique Le Parisien, il n'y aurait que très peu de chance d'assister au retour de Neymar en Catalogne cet été.

Neymar de retour au Barça ? Ce serait impossible !